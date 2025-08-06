Roma'daki kiralık sözleşmesi biten Victor Nelsson'un talipleri artıyor.
VERONA TALİP
İtalyan basını Verona'nın Nelsson'u Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti. Nelsson için daha önce de başka Cagliari ve Bologna'nın da adı gündeme gelmişti.
G.SARAY LİSANSINI ÇIKARMADI
Galatasaray, 2027 yılına kadar kontratı olan Danimarkalı stoperin lisansını çıkarmadı.
VERONA TALİP
İtalyan basını Verona'nın Nelsson'u Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti. Nelsson için daha önce de başka Cagliari ve Bologna'nın da adı gündeme gelmişti.
G.SARAY LİSANSINI ÇIKARMADI
Galatasaray, 2027 yılına kadar kontratı olan Danimarkalı stoperin lisansını çıkarmadı.