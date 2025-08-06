06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
18:00
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
20:00
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
20:30
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
21:30
06 Ağustos
Nice-Benfica
22:00
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
22:00

Nelsson'a yeni talip!

Roma'daki kiralık sözleşmesi biten Victor Nelsson'un talipleri artıyor. İtalyan basını Verona'nın Nelsson'u Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti.

calendar 06 Ağustos 2025 10:17
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Nelsson'a yeni talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Roma'daki kiralık sözleşmesi biten Victor Nelsson'un talipleri artıyor.

VERONA TALİP

İtalyan basını Verona'nın Nelsson'u Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti. Nelsson için daha önce de başka Cagliari ve Bologna'nın da adı gündeme gelmişti.

G.SARAY LİSANSINI ÇIKARMADI

Galatasaray, 2027 yılına kadar kontratı olan Danimarkalı stoperin lisansını çıkarmadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.