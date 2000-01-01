NBA'de turnuva fikrinin gerçekleşme ihtimali az gözüküyor

NBA'in, playofflardan önce bir turnuva fikrini değerlendirdiği, ancak birçok lig kaynağına göre bunun gerçekleşmesinin ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.



Playoff başlamadan önce, sezonun sonlarında, KOVID-19 salgını öncesinde lige yönelik ilgiyi arttırmak amacıyla, bir turnuva fikrinin tartışıldığı bildirildi.



Sonuç olarak, kısa vadede bu şekilde bir fikrin uygulanmasının, çok "dramatik" olduğunun düşünüldüğü söylendi. NBA, halihazırda bölgesel ve ulusal ağlarla mevcut sözleşmelere sahip olduğu için, yeni bir sistem sunmak yerine bu anlaşmaları yerine getirmek için zamanın en iyi şekilde kullanılacağını düşünüyor.



