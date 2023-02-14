NBA, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'in hakemle yanlış şekilde temasa geçmesi üzerine 25 bin dolar para cezası aldığını duyurdu.
Olay, Wizards'ın geçen hafta Indiana Pacers'ı 127-113 yendiği maçın üçüncü çeyreğinde meydana gelmişti.
Beal'ın, başarısız bir top çalma girişiminin ardından dengesini kaybederek hakemi saha kenarındaki koltuklara doğru iter gibi göründüğü gözlemlenmişti.
29 yaşındaki Beal, bu sezon yüzde 52 şut isabetiyle 22.5 sayı ve 5.2 asist ortalamalarına sahip.
Olay, Wizards'ın geçen hafta Indiana Pacers'ı 127-113 yendiği maçın üçüncü çeyreğinde meydana gelmişti.
Beal'ın, başarısız bir top çalma girişiminin ardından dengesini kaybederek hakemi saha kenarındaki koltuklara doğru iter gibi göründüğü gözlemlenmişti.
29 yaşındaki Beal, bu sezon yüzde 52 şut isabetiyle 22.5 sayı ve 5.2 asist ortalamalarına sahip.
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