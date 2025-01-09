Napoli transferi bitiriyor: Philip Billing

Napoli, 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha Philip Billing'i sezon sonuna kadar kiralamak için Bournemouth ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli transferi bitiriyor: Philip Billing
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09 Ocak 2025 19:19
İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışına devam eden Napoli, çarpıcı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Sky Sport'un haberine göre; Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli, Danimarkalı orta saha Philip Billing'i sezon sonuna kadar kiralamak için Bournemouth ile anlaşmaya vardı.

Haberde, anlaşmanın zorunlu satın alma maddesi içermediği ancak sezon sonunda geçerli olmak üzere 9 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu içerdiği ifade edildi.

Bu sezon Premier Lig'de 10 maçta forma giyen Billing, bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı.
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