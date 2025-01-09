Napoli transferi bitiriyor: Philip Billing

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışına devam eden Napoli, çarpıcı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.



Sky Sport'un haberine göre; Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli, Danimarkalı orta saha Philip Billing'i sezon sonuna kadar kiralamak için Bournemouth ile anlaşmaya vardı.



Haberde, anlaşmanın zorunlu satın alma maddesi içermediği ancak sezon sonunda geçerli olmak üzere 9 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu içerdiği ifade edildi.



Bu sezon Premier Lig'de 10 maçta forma giyen Billing, bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı.