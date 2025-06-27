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Napoli, Noa Lang transferinde mutlu sona yakın

Napoli, PSV Eindhoven oyuncusu Noa Lang'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 27 Haziran 2025 18:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli, Noa Lang transferinde mutlu sona yakın
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Napoli, PSV Eindhoven oyuncusu Noa Lang ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

Relevo'nun haberine göre Napoli, 26 yaşındaki oyuncu ile 2030'a kadar 2.8 milyon euro maaş karşılığında anlaştı.

Napoli ve PSV Eindhoven arasındaki görüşmeler ise devam ediyor. Tarafların yaklaşık olarak 35 milyon euro'ya anlaşması bekleniyor. PSV Eindhoven aynı zamanda sonraki satıştan pay da istiyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

PSV Eindhoven'da 44 maça çıkan Lang, 14 gol atarken 12 kere de asist sevinci yaşadı.


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