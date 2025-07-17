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Napoli'de Osimhen resmen kadro dışı!

Napoli, Galatasaray'ın gündeminde olan Victor Osimhen'i kamp kadrosuna almadı. Nijeryalı golcünün forma numarası olan 9 numara ise Romelu Lukaku'ya verildi.

calendar 17 Temmuz 2025 16:56 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 17:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli'de Osimhen resmen kadro dışı!
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İtalya Ligi takımlarından Napoli'den Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Teknik direktör Antonio Conte'nin açıkladığı kamp kadrosunda, Victor Osimhen yer almadı.

Öte yandan İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi Victor Osimhen'in 9 numaralı formasını Romelu Lukaku'ya verdi.

Galatasaray'a transferi gündemde olan Nijeryalı golcü için görüşmelerden bir hafta içerisinde resmi bir sonuç çıkması bekleniyor.





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