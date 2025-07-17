Napoli'de Osimhen resmen kadro dışı!

İtalya Ligi takımlarından Napoli'den Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
Teknik direktör Antonio Conte'nin açıkladığı kamp kadrosunda, Victor Osimhen yer almadı.
Öte yandan İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi Victor Osimhen'in 9 numaralı formasını Romelu Lukaku'ya verdi.
Galatasaray'a transferi gündemde olan Nijeryalı golcü için görüşmelerden bir hafta içerisinde resmi bir sonuç çıkması bekleniyor.
Teknik direktör Antonio Conte'nin açıkladığı kamp kadrosunda, Victor Osimhen yer almadı.
Öte yandan İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi Victor Osimhen'in 9 numaralı formasını Romelu Lukaku'ya verdi.
Galatasaray'a transferi gündemde olan Nijeryalı golcü için görüşmelerden bir hafta içerisinde resmi bir sonuç çıkması bekleniyor.