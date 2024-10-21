Napoli'de Kvaratskhelia krizi!

Khvicha Kvaratskhelia'nın sözleşmesini uzatmak isteyen Napoli, anlaşma sağlayamazsa oyuncuyu satış listesine koyacak. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de Kvaratskhelia krizi!
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21 Ekim 2024 17:38
Serie A'da Antonio Conte ile iyi bir sezon başlangıcı yapan ve ligde liderlik koltuğuna oturan Napoli'de kriz çıkabilir.

Di Marzio'nun haberine göre; Khvicha Kvaratskhelia'nın sözleşmesini uzatmak isteyen Napoli, anlaşma sağlayamazsa oyuncuyu satış listesine koyacak.

YENİ GÖRÜŞME KISA SÜRE İÇİNDE YAPILACAK

İtalyan ekibi, sözleşmesini uzatmak istediği Khvicha Kvaratskhelia ve menajeriyle kısa süre içinde yeni bir görüşme yapacak.

8 MİLYON EUROYA RET

İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncuya 6 milyon euro maaş + bonus teklifini sunacak. Gürcistanlı oyuncu, 8 milyon euro istiyor.

Bu teklifi kabul etmeyecek olan Napoli yönetimi, anlaşma sağlanamaması halinde oyuncuyu satışa çıkaracak.

İtalyan ekibiyle bu sezon 10 maça çıkan Kvara, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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