Fransa Ligue 1'de Nantes, sahasında Lyon'u ağırladı.



Stade de la Beaujoire'de oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Nantes'te Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed, ilk 11 başladığı karşılaşmada 68 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Nantes 18, Lyon 25 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Nantes, deplasmanda Montpellier ile karşılaşacak. Lyon, sahasında Strasbourg'u ağırlayacak.



İşte Fransa Ligue 1'de 21.00 seansında alınan diğer sonuçlar:



Ajaccio 0-1 Reims

Clermont 2-1 Rennes

Auxerre 0-5 Toulouse

Brest 0-0 Lille





Görsel Kaynak: Lyon / Twitter





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