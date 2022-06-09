Nando De Colo: 'İşimiz bitmedi, 1 maç daha var'

Fenerbahçe Bekolu Nando De Colo, Anadolu Efes'i 93-78 mağlup ederek 2-0 öne geçtikleri ING Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçı sonrası konuştu.



İşte De Colo'nun sözleri:



"Bugün çok iyiydik. Seride durum 2-0, 1 maç daha kaldı. Henüz işimiz bitmedi ve konsantre olmayı sürdürmeliyiz. Bugün maçı kontrol ettik ve bizim için günün en önemli noktası da buydu. Rakibimize de saygı göstererek kendi oyunumuzu oynadık ve kazandık. Takımdaki herkes bugün çok iyi oynadı, bizim için en önemlisi de bu oldu."









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