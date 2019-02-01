Nabil Dirar'dan Ersun Yanal sözleri

'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaın ardındankısa bir değerlendirme yaptı.Dirar yaptığı kısa değerlendirmede hem kendi hem de takımın performansından memnun olduğunu dile getirdi.''Kendimden ve takımdan son derece mutluyum. Hocamın bana verdiği güven de beni mutlu ediyor. Saha içinde olduğum sürece %100'ümü vermeye çalışıyorum. Saha içinde ne yaparsak yapalım birlikte çaba gösteriyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için Allah'ın da yardımıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım çalışmalarımızın sonucunu alacağız.''''Artık yukarıya doğru çıktığımızı görüyoruz. Bu öz güvenimizi arttıran bir şey. Bu saha içinde de görünüyor. Daha rahat hissediyoruz kendimizi. Biz büyük bir takımız ve büyük takım buralarda olmayı hak etmez. Biz de hak etmiyoruz. Herkes saha içinde her şeyini ortaya koyuyor.''