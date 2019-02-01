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Nabil Dirar'dan Ersun Yanal sözleri

Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Nabil Dirar'dan Ersun Yanal sözleri
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01 Şubat 2019 22:47
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Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaın ardından Nabil Dirar kısa bir değerlendirme yaptı.

Dirar yaptığı kısa değerlendirmede hem kendi hem de takımın performansından memnun olduğunu dile getirdi.

İşte Nabil Dirar'ın maç sonundaki sözleri...

''Kendimden ve takımdan son derece mutluyum. Hocamın bana verdiği güven de beni mutlu ediyor. Saha içinde olduğum sürece %100'ümü vermeye çalışıyorum. Saha içinde ne yaparsak yapalım birlikte çaba gösteriyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için Allah'ın da yardımıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım çalışmalarımızın sonucunu alacağız.''

''Artık yukarıya doğru çıktığımızı görüyoruz. Bu öz güvenimizi arttıran bir şey. Bu saha içinde de görünüyor. Daha rahat hissediyoruz kendimizi. Biz büyük bir takımız ve büyük takım buralarda olmayı hak etmez. Biz de hak etmiyoruz. Herkes saha içinde her şeyini ortaya koyuyor.''

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