'in 20. haftasında, taraftarı önünde'yi konuk etti. 90 dakika sonunda'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada, 73. dakikadakaydetti.Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 23'e çıkarırken, Göztepe 22 puanda kaldı.Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe karşısında ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine ilk 11'de İsmail Köybaşı forma giydi. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Victor Moses, maça yedek kulübesinde başladı. Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ise takımla henüz antrenmana çıkmadığı için kadroya alınmadı.Ev sahibi Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle maça çok baskılı başladı. Sarı-lacivertli ekip ilk 5 dakikada büyük baskı kurdu. Mücadelenin henüz 7. dakikasında Mehmet Ekici'nin ara pasında sağ kanatta Isla topla buluştu. Isla aut çizgisine indikten sonra yerden ortasını açtı. Ceza sahası içindeki Andre Ayew yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Fenerbahçe, 7. dakikada Ayew'in golüyle 1-0 öne geçti.Bu dakikadan sonra da baskısını arttıtran Fenerbahçe, ilk 15 dakika dolmadan iki etkili pozisyona daha girdi. 12. dakikada Mehmet Topal ceza sahasının dışından şutunu çekti. Mehmet Topal'ın şutunda top ceza sahasındaki Soldado'da kaldı. Soldado yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldı. Soldado'nun pozisyonu ofsayt olarak değerlendirildi ve gol geçerli olmadı.Bu pozisyondan sadece 1 dakika sonra, 13. dakikada Mehmet Ekici'nin savunma arkasına attığı topta Roberto Soldado hareketlendi. Soldado rakibinin takibine rağmen ceza sahasına girdi ve sert bir şut çıkardı. İspanyol oyuncunun şutunda top üst direkten auta çıktı.Mücadelenin ilk 20 dakikasından sonra Fenerbahçe oyundaki tempoyu biraz düşürdü. Göztepe, biraz daha rakip alanda yer alamaya çalışırken, Fenerbahçe de daha kontrollü bir oyunu tercih etti.30. dakikadan sonra oyunda sertlik biraz arttı. Hakem 32. dakikada Halil ve 33. dakikada Andre Castro'ya sartı kartını çıkardı. Fenerbahçe'de de Andre Ayew 37. dakikada sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Göztepe karşısında Fenerbahçe 1-0 önde kapattı.Mücadelenin ikinci yarısına Göztepe oyuncu değişikliği ile başladı. Göztepe'de ikinci yarının başında Halil kenara gelirken Yasin Öztekin oyuna girdi.Fenerbahçe, savunmadan Sadık ile top çıkarırken Jerome'nin müdahalesini hakem faul olarak değerlendirdi. Sadık Çiftpınar sert müdahale sonrasında yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Göztepe'den jerome'ye kırmızı kartını çıkardı. Sadık Çiftpınar saha kenarındaki tedavisinin ardından oyuna devam etti.Ersun Yanal, karşılaşmanın 64. dakikasında iki oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipte Benzia ile Ayew kenara gelirken oyuna yeni transfer Tolgay Arslan ve Moses girdi.Daha önce Jerome ile girdiği pozisyon sonrasında yerde kalan Sadık, 68. dakikada kendini yere bıraktı. Sadık tedavisinin ardından kenara geldi ve oyuna devam edemedi. Sadık yerine 70. dakikada Jailson oyuna dahil oldu.10 kişi rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe'de Moses aldığı topla ilerledi. Rakibini geçen Moses, sol taraftan bindiren Jailson'a pasını çıkardı. Jailson daha sonra ceza sahasın yerden ortasını açtı. Moses yaptığı yerden vuruşta topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, Moses'ın 73. dakikada attığı golle Göztepe karşısında skoru 2-0'a getirdi.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. 90 dakika sonunda Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)7. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Topal'ın ara pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Isla, ceza sahası içine yerden ortaladı. Penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Soldado'nun yerden vuruşunda Ayew'in dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.10. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Ekici, uzun pasında topu ceza sahası içi sol çaprazda bulunan İsmail Köybaşı ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak altıpas üzerinde Ayew'in önünde düştü. Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto'nun çıkardığı topun takibini yapan Ayew'in yeniden şutunda bu sefer savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.13. dakikada orta sahada topu kapan Ayew'in savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.38. dakikada ceza yayı civarından kazanılan frikikte Serdar Gürler'in direkt kaleye vuruşunda kaleci Volkan Demirel topu son anda kontrol etti.42. dakikada Serdar Gürler'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.45+1. dakikada Castro'nun yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağında arka direkte iyi yükselen Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)73. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topu alan Moses, rakibini geçtikten sonra meşin yuvarlağı sol taraftan bindiren Jailson'a bıraktı. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topa altıpasın gerisinde tek vuruş yapan Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.77. dakikada Yasin'in soldan içeri çekerek yerden yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti.81. dakikada İsmail Köybaşı'nın ortasında arka direkte atıpasın sağında Mehmet Ekici'nin kafa vuruşunda top kaleci Beto'da kaldı.Maçta başka pozisyon olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.Fenerbahçe: 2Göztepe: 0Stat: ÜlkerHakemler: Suat Arslanboğa, Sekan Ok, İsmail ŞencanFenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Sadık Çiftpınar (Dk. 70 Jailson), İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Benzia (Dk. 64 Tolgay Arslan), Mehmet Ekici, Dirar, Ayew (Dk. 64 Moses), SoldadoGöztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Borges, Alpaslan Öztürk (Dk. 54 Deniz Kadah), Serdar Gürler (Dk. 89 Gouffran), Castro, Halil Akbunar (Dk. 46 Yasin Öztekin), JeromeGoller: Dk. 7 Ayew, Dk. 73 Moses (Fenerbahçe)Kırmızı kart: Dk. 50 Jerome (Göztepe)Sarı kartlar: Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 33 Castro, 90+3 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 37 Ayew, Dk. 45+1 Neustaedter, Dk. 65 Mehmet Topal (Fenerbahçe)