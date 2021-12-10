N'Koudou, Fransa'da ameliyat oldu

Beşiktaş, sahalardan 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan NKoudou'nun ülkesi Fransa'da ameliyat olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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N'Koudou, Fransa'da ameliyat oldu
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10 Aralık 2021 00:12
Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında sakatlık geçiren Fransız futbolcusu Georges Nkoudou'nun Fransa'da ameliyat olduğu açıklandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur. Nkoudou'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir.

Georges Nkoudou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

NKoudou'nun sahalardan 3 ay uzak kalacağı daha önce açıklanmıştı.


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