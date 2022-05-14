Muzaffer Bilazer: 'Bu sene çok mağdur olduk'

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, iç sahadaki son maçlarını kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, play-off öncesi hem galibiyet almak hem de oyuncuların performanslarını yukarı çekmek için planlarının olduğunu belirtti.



Bu doğrultuda maça iyi başladıklarını ifade eden Bilazer, "Maça iyi başladık iyi mücadele ettik ve skor avantajını yakaladık. 2-0'dan sonra ciddi anlamda geçiş fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik." dedi.



Bilazer, rakipten gelen baskıya iyi karşılık verdiklerini dile getirerek, "Sadece topa sahip olmakta sıkıntı yaşadık. Play-offta bu durumlarda topa sahip olmamız lazım. Daha farklı skor olabilirdi ama geçişlerde top kontrollerinde ritmi düşük yaparak fırsatları kaçırdık. 2-0 üstün olan bir takım iki tane geçiş hücumunu yememesi lazımdı." diye konuştu.



Sezon başından bu yana hakemlerin mavi-beyazlı ekibe karşı farklı bir muamele anlayışı içinde olduğunu iddia eden Bilazer, sözlerini şöyle tamamladı:



"Erzurumspor güçlü ve şehir takımı. Önemli bir camia ama bütün hakemler gelip bize köy takımı muamelesi yapıyor. Son haftalarda genelde hakemler kimin neye ihtiyacı varsa o yönde kararlar verebiliyor ama burada mücadele var. Bizim de hedeflerimiz var bu ligi 3. ya da 4. bitirmek gibi hedeflerimiz var. Bakalım play-offta karşımıza ne çıkacak. Birçok maça tecrübeli hakem verilirken bize genelde bu verilmiyor. Erzurumspor olarak bu sene inanılmaz mağduriyetimiz var. Bunu anlamış değilim."





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