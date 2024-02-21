Mustafa Özer, İran ekibi Sanat Naft'ın başına geçti

Sezona TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Zonguldak Kömürspor teknik direktörü olarak başlayan Mustafa Özer, İran ekibi Sanat Naft ile anlaşmaya vardı.



İran temsilcisi, 54 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Mustafa Özer daha önce Siirtspor, Gaskispor, Yozgatspor, Maltepespor, Etimesgut Şeker, Bugsaş Spor, Yeni Orduspor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Bayrampaşa, Osmaniyespor FK ve Zonguldak Kömürspor'de yardımcı antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı.



