Mustafa Muhammed'in sırrı ortaya çıktı!

Galatasaray'da son dönemde attığı gollerle yeniden hayat bulan Mustafa Muhammed'in, performansındaki artışın sırrı ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'in sırrı ortaya çıktı!
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21 Ekim 2021 09:48
Ligde üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mustafa Muhammed oldu. Mısırlı futbolcu eski günlere döndüğünü gösterdi.

Yıldız futbolcunun yükseliş sırrı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Muhammed, hamile eşinin ülkesine dönmesi sonrasında bir sıkıntıya girdi.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Mustafa Muhammed'in futbolunun psikolojik olarak yıpranması performansına da çok olumsuz şekilde yansıdı. Ancak golcü futbolcu 17 Ağustos'ta çocuk sevincini yaşadı.

Yıldız futbolcu, ismini Oday Mustafa koyduğu oğluna 6 Eylül'de kavuştu ve adeta hayata döndü.

Formu sürekli yükselen Muhammed son 2 maçta 3 gole imza attı.


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