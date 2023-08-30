Muslera: 'Temmuz'dan beri bunun için çalışıyoruz'

Her şeyintakım için önemli olduğunu belirten Muslera "Her zaman takım en önemlisi. Çok çalışıyorum, onun sonucunu alınca çok mutlu oluyorum. Kaleciler olarak hepimiz bireysel olarak antrenmanlara devam ediyoruz ve yapabildiğimiz her şeyi yapıyoruz. Sonucunu alınca da mutlu oluyoruz. Ama en önemlisi takım için diyoruz" açıklamasını yaptı.

Galatasaray 'ın kaptanı Fernando Muslera, Molde galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.Muslera maç değerlendirmesinde,sözlerini kullandı.