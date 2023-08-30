Muslera: "Temmuz'dan beri bunun için çalışıyoruz"

Fernando Muslera, Molde galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Muslera: 'Temmuz'dan beri bunun için çalışıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2023 00:38
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 00:40
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Molde galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Muslera maç değerlendirmesinde, "İki tane zor maç oynadık. Çok iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. İki maçta da zor anlar yaşadık ama iki maçı da kazanarak gruplara gidiyoruz. Temmuz'dan beri çok çalıştık bunun için grupların keyfini çıkaracağız" sözlerini kullandı.
Her şeyintakım için önemli olduğunu belirten Muslera "Her zaman takım en önemlisi. Çok çalışıyorum, onun sonucunu alınca çok mutlu oluyorum. Kaleciler olarak hepimiz bireysel olarak antrenmanlara devam ediyoruz ve  yapabildiğimiz her şeyi yapıyoruz. Sonucunu alınca da mutlu oluyoruz. Ama en önemlisi takım için diyoruz" açıklamasını yaptı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery