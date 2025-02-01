Murat Uçkun: 'Yeni Malatyaspor için matematiksel olarak ligden düştüğü bir hafta oldu'

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, deplasmanda Keçiörengücü'ne 7-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, "Yeni Malatyaspor için matematiksel olarak ligden düştüğü bir hafta oldu. Netice olarak da bize yakışmayan bir skor. Bundan sonra neler olacak bakacağız." dedi.



