Murat Sancak: 'Fenerbahçe'yi bekleyeceğiz'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.



Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç oldu, biraz şans bizden yana olsaydı şu anda çok farklı şeyler konuşulacaktı. Sağlık olsun, hakemlerin de canı sağ olsun! Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. 16 hafta sahasında yenilmeyen bir takımımız var. Teknik heyet, futbolcular gönülden oynatıp oynadılar. Futbol seyircisine güzel maçlar da izlettirdik ve herkesin takdirini kazanan bir takım olduk. Futbol oynayarak hem de..." dedi.



Ayrıca, "Ziraat Türkiye Kupası sonucunu bekleyeceğiz. İnşallah Avrupa'ya gideriz. Seneye ihtiyaç duyduğumuz nokta transferler yaparak yeni sezona daha da üstüne koyarak başlarız inşallah. Bütün Adana Demirspor ailesine babaları, kardeşleri, ağabeyleri olarak sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 4'üncülüğümüz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



