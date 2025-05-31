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Malaga-Burgos CF
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Stroemsgodset-Hamarkameratene
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Tromsoe-Vaalerenga
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Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
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Sogndal-Raufoss
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Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
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31 Mayıs
Haka-VPS
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31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
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Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
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31 Mayıs
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3-1
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Murat Şahin'in hedefi yeniden Süper Lig

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, maç sonrası basınla bir araya geldi.

calendar 31 Mayıs 2025 19:43 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 19:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Murat Şahin'in hedefi yeniden Süper Lig
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, "Hatayspor'un Süper Lig'e tekrar geri gelmesi için şehrin dinamiklerine ihtiyacı var. İnşallah hep birlikte bir bütünlük sağlayabilirsek tekrar şu an ayrıldığımız Süper Lig'e geri dönebiliriz." dedi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ev sahibi takımı galibiyetten ötürü tebrik ederek, gelecek sezon için başarı diledi.


Hatayspor olarak Rize'ye birçok eksikle geldiklerini ve gençlere şans verdiğini belirten Şahin, "Gençlere oynama şansı vermek için maça gelmiştik. Genel hatlarıyla izleyenler için çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Şahin, gelecek sezon için hazırlıkların devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bugün beni sevindiren taraf Demir Sarıcalı'nın performansıydı, ne kadar 5-2'lik bir skor olsa da kalesinde güven verdi. Yiğit Ali Buz'un performansı iyiydi. Sonradan oyuna attığımız gençlerin performansları önemliydi. Dediğim gibi bu ben geldikten sonra ikinci yarıda bizimle antrenmana çıkıp bugüne kadar antrenman yapan bütün gençlere hemen hemen şans vermeye çalıştık. Bu sezonun da bizim adımıza sevindirici tarafı bu. Hatayspor'un Süper Lig'e tekrar geri gelmesi için şehrin dinamiklerine ihtiyacı var. İnşallah hep birlikte bir bütünlük sağlayabilirsek tekrar şu an ayrıldığımız Süper Lig'e geri dönebiliriz."

Yeni sezonda maçların Mersin yerine İskenderun'da oynanabilmesi için çalışmaların olduğunu anlatan Şahin, "Federasyon yetkilerinin geldiği, eksiklerin söylendiği bir ortamdayız. Çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili son bildiğim kadarıyla orada oynamayı zorlayacağız ama tabii ki bunun bize getirdikleri ve götürdükleri olacak. Çünkü biz biliyorsunuz Mersin'de çalışıyoruz. Oradan İskenderun'a gitmemiz bile 3-3,5 saat, orada ekstra bir kamp yapmamız gerekecek. Orada stadı alabilsek de tesisleri alamıyoruz ama gene de seyircimizle olmamızın bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Kulüp ile olan sözleşmesinin devam ettiğini dile getiren Şahin, "Başkanla yaptığımız konuşma ve planlamada da devam edeceğiz ama burası Türkiye, ne olacağını bilemeyiz." ifadesini kullandı.

- UMARIM HATAYSPOR TEKRAR HAK ETTİĞİ YERE ÇIKAR

Takımın orta saha oyuncusu Görkem Sağlam, küme düşmeleri dolayısıyla kendileri adına güzel bir sezon geçirmediklerini vurguladı.

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Sağlam, "Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Umarım Hatayspor tekrar hak ettiği yere çıkar. Herkese iyi tatiller diliyorum. Ondan hariç herkes sağlıcakla kalsın. Herkese başarılar diliyorum." dedi.


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