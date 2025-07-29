Murat Özkaya: 'Bu ülke futbolunu hak ettiği yere taşıyalım'

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Ertuğrul Doğan'ın seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolunda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.





Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Sizden ve spor camiasından en büyük temennim kulüplerin aslında birbirinin tamamı olduğunu, onların birlikte hareket ettiği zaman futbola daha fazla faydalar sağladığını gördüğümüzü, bunun için birlikte hareket etmemiz gerektiğini, bu seyircileri tribüne çekmek için kavganın değil birlikteliğin daha önemli olduğunu Kulüpler Birliği toplantısında birbirimize sarıldığımızı bilmenizi istiyorum. Temennim sizde birbirinize sarılıp, bu ülke futbolunu hak ettiği yere taşıyalım" dedi.





Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Seçimin sonuçlanmasının ardından Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ülke futbolunu hak ettiği yere taşımak gerektiğine vurgu yapan Özkaya, "Gittikçe birbirine daha bağlı kulüpler görüyoruz. Birbirini destekleyen, aynı noktada buluşan, rekabetin içinde birlikteliğin daha doğru olduğunu hisseden, Türk futboluna katkı sağlamak isteyen, futbol kulüp başkanlarıyla bir arada olmak ve burada yeni başkanımızı seçmek, kavgasız gürültüsüz günleri görmek bizim için en büyük gurur kaynağı. Çok güzel bir Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Dışarıdan gördüğünüz, medyadan duyduğunuz ya da basın önündeki atışmaların hiçbirinin olmadığı, hepimizin birbirine saygıyla baktığı, bir adayı belirlerken bile ortak hareket edebildiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizden ve spor camiasından en büyük temennim kulüplerin aslında birbirinin tamamı olduğunu, onların birlikte hareket ettiği zaman futbola daha fazla faydalar sağladığını gördüğümüzü, bunun için birlikte hareket etmemiz gerektiğini, bu seyircileri tribüne çekmek için kavganın değil birlikteliğin daha önemli olduğunu Kulüpler Birliği toplantısında birbirimize sarıldığımızı bilmenizi istiyorum. Temennim sizde birbirinize sarılıp, bu ülke futbolunu hak ettiği yere taşıyalım" diye konuştu.

'BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ'





Kulüpler Birliği Başkan Ertuğrul Doğan'ın yardımcılarının da olacağını, ekibini kuracağını ifade eden Özkaya, "Tabii ki yardımcıları olacak. Ertuğrul bey; kendisiyle, sekreteryası ve arka taraftaki Kulüpler Birliği çalışanlarıyla beraber ekibini kuracak ve Türk futboluna hizmet etmeye, anadolunun abisi olan Trabzonspor olarak, Anadolu kulübü olarak beynimize yerleşmiş olan olguyu daha ileriye taşıyacağını, onların sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğine inandığımızı, çalışma arkadaşlarıyla da başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.





'BİR YERDE YANLIŞ YAPIYORUZ'





Rekabeti para üzerinden kurmaya başlandığı takdirde futbolda başarı olmayacağını söyleyen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, "Biliyorsunuz Arda Turan kardeşimiz dünyanın sayılı takımlarından birine transfer oldu. Ve burada gördüğümüz şu. Biz Türkiye'de oynattığımız oyunculara verdiğimiz paralarla, savaşın olduğu bir ülkede bile futbolcuların aldığı paraları görünce bir yerde yanlış yapıyoruz. Bizim lütfen doğruyu bulmamızda yardımcı olun. Bizim size ihtiyacımız var. Kavga ve birbirleriyle rekabeti para üzerinden kurmaya başlarsak bu işte başarılı olamıyoruz. Federasyonun yaptığı çok güzel bir uygulama var. Çok hoşumuza gitti. Bunun devamı için hep beraber destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Genç oyunculara daha fazla şans verilmeli. Onların başarılı birer futbolcu olabileceğini bilmek ve bunun için de onlara o süreyi tanımak gerektiğine, federasyonu da bunu sağladığı için teşekkür etme gereği duyuyorum. Birlikte güzel bir sezon olsun. Hepinize iyi sezonlar" diyerek sözlerini noktaladı.



