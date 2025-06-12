Müller'den geleceğe dair açıklama

Bayern Münih'ten ayrılığı kesinleşen Thomas Müller, geleceğiyle ilgili ve Dünya Kupası'nın önemi hakkında konuştu.

calendar 12 Haziran 2025 17:51 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 17:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Müller'den geleceğe dair açıklama
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Thomas Müller Bayern Münih'ten ayrılması kesinleşti. Alman futbolcu bundan sonraki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve önceliğinin Dünya Kupası olduğunu belirtti.

Müller'in sözleri şu şekilde:

"Bu konuda tamamen rahatım. Turnuva sırasında profesyonel geleceğimle ilgili bir şey olsa bile, bunun dikkatimi dağıtmasına izin vermem. Geleceğimi, özellikle de kısa vadeyi sürekli düşünüyorum. Şu anda ana odağım Kulüpler Dünya Kupası ve burası benim önceliğim."


Basına ufak bir göndermede bulunan Müller, "Belki siz, (gazeteciler) benden önce öğrenirsiniz, tıpkı geçen zamanki gibi. (Bayern Münih'in sözleşme uzatma teklifinde bulunmayacağı iddiaları)" diyerek sözlerini noktaladı.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Müller, bu sezon Alman devi ile çıktığı 44 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.


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