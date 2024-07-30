Muhammed Elneny'nin yeni adresi belli oldu

Arsenal'den ayrılan Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin yeni takımı belli oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri takımım Al Jazira Club, Mısırlı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada sözleşme detayları paylaşılmazken, bonservisi elinde bulunan oyuncu için BAE kulübü bonservis bedeli ödemeyecek.
32 yaşındaki Elneny, 2019-20 sezonunda Beşiktaş forması giymişti. Mısırlı oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 6 maçta skor katkısı yapamadı.
Birleşik Arap Emirlikleri takımım Al Jazira Club, Mısırlı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada sözleşme detayları paylaşılmazken, bonservisi elinde bulunan oyuncu için BAE kulübü bonservis bedeli ödemeyecek.
32 yaşındaki Elneny, 2019-20 sezonunda Beşiktaş forması giymişti. Mısırlı oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 6 maçta skor katkısı yapamadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU