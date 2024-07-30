Muhammed Elneny'nin yeni adresi belli oldu

BAE takımı Al Jazira Club, Arsenal'den ayrılan Muhammed Elneny'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Muhammed Elneny'nin yeni adresi belli oldu
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30 Temmuz 2024 17:21
Arsenal'den ayrılan Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin yeni takımı belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri takımım Al Jazira Club, Mısırlı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada sözleşme detayları paylaşılmazken, bonservisi elinde bulunan oyuncu için BAE kulübü bonservis bedeli ödemeyecek.

32 yaşındaki Elneny, 2019-20 sezonunda Beşiktaş forması giymişti. Mısırlı oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 6 maçta skor katkısı yapamadı.

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