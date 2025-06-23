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Muğlaspor'dan Yasin Öztekin Hamlesi!

2. Lig'e yükselen Muğlaspor, tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i transfer listesine aldı.

calendar 23 Haziran 2025 14:36
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: X.com
Muğlaspor'dan Yasin Öztekin Hamlesi!
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2'nci Lig'e yükseldiği yeni sezon öncesi yönetimini yenileyip sportif direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaşan Muğlaspor, transferde harekete geçmeye hazırlanıyor. 

Yeşil-beyazlı Ege temsilcisi, takımı 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Besim Durmuş'la da yola devam etme kararı aldıktan sonra, Durmuş'tan alınan raporla çalışmalara başladı.

Takıma üst ligde tecrübe aşılamak isteyen Muğlaspor, bu doğrultuda Bucaspor ile geçtiğimiz yıl en golcü sezonunu geçiren tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i gündemine aldı.

Ege ekibinin, Buca ile yol ayrımına gelen 38 yaşındaki oyuncuyla temasa geçeceği öğrenildi.


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