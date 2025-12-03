Muğlaspor'dan 3 transfer birden

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında toplam 10 futbolcusu 3 ay ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç'ın, "Cezalar kesinleşirse birkaç arkadaşımızla yollarımızı ayıracağız" açıklaması sonrası transfer de erken başladı.Ligde şampiyonluk yarışına ortak olan yeşil-beyazlı ekip, Manavgat Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı, Kahramanmaraş İstiklalspor'dan 31 yaşındaki ön libero Okan Dernek ve 20 yaşındaki merkez orta saha Esat Kabahel ile anlaşmaya vardı.Muğlaspor'da Canberk Aydemir daha önce 1 yıl, son soruşturmada da Cengiz Ötkün 12 ay, Yiğitali Bayrak 9 ay, Cebrail İrtürk 6 ay, Serhat Enes Çalışan, Berat Çelebi, Muhammet Enes Gök, ve Yalçın Eycan Kaya 3'er ay, Fatih Somuncu ile Batuhan Yılmaz ise 45'er gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.Muğla ekibinin cezalar kesinleştikten sonra sezonu kapatan isimlerle yollarını ayırması bekleniyor.