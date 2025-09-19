Muğlaspor'da tur sevinci

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'i 5-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur sevinci yaşadı.



Yeşil-beyazlılar 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un iddialı takımlarından Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek hem yoluna devam etti hem de moral depoladı.



Teknik direktör Besim Durmuş art arda alınan galibiyetlerin çok sevindirici olduğunu belirterek, "Ligde pazartesi günü Bodrum'da Kepezspor'la oynayacağız. Bu maçı da kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi yoldayız ama daha fazla çalışmalıyız" dedi.