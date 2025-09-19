19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-088'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Muğlaspor'da tur sevinci

Bucaspor 1928'i 5-0 yenerek ligde ilk galibiyetini elde eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur sevinci yaşadı.

calendar 19 Eylül 2025 15:47 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 15:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da tur sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'i 5-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur sevinci yaşadı.

Yeşil-beyazlılar 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un iddialı takımlarından Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek hem yoluna devam etti hem de moral depoladı.

Teknik direktör Besim Durmuş art arda alınan galibiyetlerin çok sevindirici olduğunu belirterek, "Ligde pazartesi günü Bodrum'da Kepezspor'la oynayacağız. Bu maçı da kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi yoldayız ama daha fazla çalışmalıyız" dedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.