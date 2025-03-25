Muçi, milli takımda yedek kulübesinden çıkamadı

Beşiktaş'ın milli takımda vitrin yapmasını beklediği Ernest Muçi, Arnavutluk Teknik Direktörü tarafından tercih edilmiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muçi, milli takımda yedek kulübesinden çıkamadı
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25 Mart 2025 10:32
Son güncelleme 25 Mart 2025 11:05
Arnavutluk Milli Takımı, İngiltere'ye 2-0 yenilirken Andorra karşısında 3-0'lık galibiyet elde etmişti. Brezilyalı hoca Sylvinho, kadroya çağırdığı Ernest Muçi'ye her iki karşılaşmada da 1 dakika bile süre vermedi. Beşiktaşlı futbolcu, maçları kulübeden takip etti. 

İLK SEFER DEĞİL

2024 Avrupa Şampiyonası'nda Arnavutluk Milli Takımına çağrılan Muçi, aynı sorunları o dönemde de yaşamıştı.

Turnuvada, hocası tarafından ilk 11'de şans verilmeyen oyuncu, İtalya maçında 87. dakikada, İspanya karşılaşmasında ise 81. dakikada oyuna dahil olmuştu. Hırvatistan mücadelesinde ise yedek kulübesinde kalmıştı.

Kısıtlı sürelerinde etkili olamayan futbolcu, ülkesinin turnuvadan elenmesine engel olamadı.

TALİP ÇIKABİLİRDİ

Legia Varşova'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Ernest Muçi'nin ilerleyen dönemlerde daha yüksek paralar karşılığında satılabileceği düşünülüyordu. Ancak Sylvinho ona pek şans tanımıyor. Bu sebeple de milli arenada vitrin yapma ihtimali ortadan kalkıyor.

BU SEZON NE YAPTI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 31 maçta forma giyen Arnavut oyuncu, 6 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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