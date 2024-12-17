Mourinho'nun eseri: En-Nesyri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, attığı iki golle Başakşehir maçının yıldızı olan Youssef En Nesyri'ye verdiği desteğin karşılığını almaya başladı
Manchester United'a attığı golle üzerindeki baskıyı azaltan yıldız futbolcu, o karşılaşmadan sonra oynadığı 11 maçın 9'unda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Jose Mourinho, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın 32 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği oyuncunun satılmasını onaylamamış, eleştirilerin olduğu dönemde de Faslı golcüye destek vermişti. Youssef En Nesyri de son maçlarda yükselen performansıyla takıma katkı vermeye başladı.
Manchester United'a attığı golle üzerindeki baskıyı azaltan yıldız futbolcu, o karşılaşmadan sonra oynadığı 11 maçın 9'unda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Jose Mourinho, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın 32 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği oyuncunun satılmasını onaylamamış, eleştirilerin olduğu dönemde de Faslı golcüye destek vermişti. Youssef En Nesyri de son maçlarda yükselen performansıyla takıma katkı vermeye başladı.