Mourinho, Fenerbahçe'de 52 yıllık geleneği bozuyor!

Fenerbahçe'de 1973'ten bu yana süregelen teknik direktör geleneği Jose Mourinho ile değişiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho, Fenerbahçe'de 52 yıllık geleneği bozuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2025 11:47

Fenerbahçe'de yıllardır süregelen teknik direktör geleneği Jose Mourinho ile bozuluyor.

Sarı-lacivertlilerde, 1973'ten bu yana hiçbir teknik adam, ilk sezonunda şampiyonluk kazanamazsa ikinci sezon takımda kalamamıştı. Ancak Ali Koç yönetimi, Portekizli teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

MOURINHO'YA TAM DESTEK

Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyon olsa da olmasa da Mourinho ile devam edecek. Sarı-lacivertli takımın Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve yönetim, bu kontratın sonuna kadar Mourinho ile yola devam etmeyi hedefliyor. Hatta kulüp içinde, başarılı teknik adamın kontratının uzatılmasını isteyen isimler de var.

MOURINHO FENERBAHÇE'DE MUTLU

Ali Koç'un kısa süre içinde Jose Mourinho ile bir araya gelip geleceğe dair planları konuşması bekleniyor. Portekizli teknik adam da Fenerbahçe'de mutlu ve yönetimden gelecek sözleşme yenileme teklifine sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Mourinho önderliğinde uzun yıllardır özlenen şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery