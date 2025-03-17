Mourinho, dört gözle o ismi bekliyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk devresi sakatlanan oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin eksikliğini hissetti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı lacivertli formayla ilk Samsunspor maçından sonra sakatlanan ve sezonu kapatan Oosterwolde, Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.
Gelecek sezon için şimdiden kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Hollandalı savunmacının yeri şimdiden hazır.
MOURINHO'NUN KAFASINDAKİ SAVUNMA ÜÇLÜSÜ BELLİ
Jose Mourinho'nun gelecek sezon Skriniar'ın durumuna göre savunma 3'lüsünde; Diego Carlos, Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yi oynatmak istediği öğrenildi.
Sarı lacivertli formayla ilk Samsunspor maçından sonra sakatlanan ve sezonu kapatan Oosterwolde, Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.
Gelecek sezon için şimdiden kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Hollandalı savunmacının yeri şimdiden hazır.
MOURINHO'NUN KAFASINDAKİ SAVUNMA ÜÇLÜSÜ BELLİ
Jose Mourinho'nun gelecek sezon Skriniar'ın durumuna göre savunma 3'lüsünde; Diego Carlos, Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yi oynatmak istediği öğrenildi.