Mourinho, dört gözle o ismi bekliyor!

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, Jose Mourinho'nun gelecek sezonki savunma planlarında önemli bir yer tutuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mourinho, dört gözle o ismi bekliyor!
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17 Mart 2025 10:41
Son güncelleme 17 Mart 2025 10:46
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk devresi sakatlanan oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin eksikliğini hissetti.

Sarı lacivertli formayla ilk Samsunspor maçından sonra sakatlanan ve sezonu kapatan Oosterwolde, Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

Gelecek sezon için şimdiden kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Hollandalı savunmacının yeri şimdiden hazır.

MOURINHO'NUN KAFASINDAKİ SAVUNMA ÜÇLÜSÜ BELLİ

Jose Mourinho'nun gelecek sezon Skriniar'ın durumuna göre savunma 3'lüsünde; Diego Carlos, Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yi oynatmak istediği öğrenildi. 

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