Mourinho'dan yönetime mesaj

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasında bir transfer zirvesi gerçekleşti.
Sportif Direktör Mario Branco ve Futbol Direktörü Devin Özek'in de katıldığı toplantıda Fenerbahçe'nin transfer planlamaları yapıldı.
JOSE EKSİKLERİ BELİRLEDİ
Portekizli teknik adam özellikle Fenerbahçe'nin savunma hattında eksiklikler olduğunu belirtti ve takımın bir sol kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer hamlelerini gerçekleştirmesi bekleniyor.
Sportif Direktör Mario Branco ve Futbol Direktörü Devin Özek'in de katıldığı toplantıda Fenerbahçe'nin transfer planlamaları yapıldı.
JOSE EKSİKLERİ BELİRLEDİ
Portekizli teknik adam özellikle Fenerbahçe'nin savunma hattında eksiklikler olduğunu belirtti ve takımın bir sol kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer hamlelerini gerçekleştirmesi bekleniyor.