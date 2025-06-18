Fenerbahçe, forvet hattına istediği Evan Guessand'ın transferi için yoğun mesai harcıyor.
İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Fildişi Sahilli forvet için Nice'e ilk teklifini yaptı.
Ancak Fransız kulübü 25 milyon bonservis artı 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 30 milyon Euro'luk bu teklifi reddetti.
MOURINHO BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Yönetim, yeni bir teklifle Nice'in inadını kırmaya çalışırken Jose Mourinho da devreye girdi. Portekizli çalıştırıcı, Guessand'la 'Zoom' üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştirip kendisini takımında istediğini söyledi.
Dünyaca ünlü teknik direktörün kendisini bizzat arayıp sezon planlaması ve hedefleri anlatmasından mutlu olduğu öğrenilen genç oyuncunun kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. [Nefes]
İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Fildişi Sahilli forvet için Nice'e ilk teklifini yaptı.
Ancak Fransız kulübü 25 milyon bonservis artı 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 30 milyon Euro'luk bu teklifi reddetti.
MOURINHO BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Yönetim, yeni bir teklifle Nice'in inadını kırmaya çalışırken Jose Mourinho da devreye girdi. Portekizli çalıştırıcı, Guessand'la 'Zoom' üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştirip kendisini takımında istediğini söyledi.
Dünyaca ünlü teknik direktörün kendisini bizzat arayıp sezon planlaması ve hedefleri anlatmasından mutlu olduğu öğrenilen genç oyuncunun kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. [Nefes]
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