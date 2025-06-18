17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
0-0
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
3-1
18 Haziran
Monterrey-Inter
1-1
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
1-0
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
4-0

Mourinho bizzat devrede: Evan Guessand!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Evan Guessand ile zoom üzerinden görüşme gerçekleştirdi.

calendar 18 Haziran 2025 09:46 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 09:54
Fotoğraf: AA
Mourinho bizzat devrede: Evan Guessand!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, forvet hattına istediği Evan Guessand'ın transferi için yoğun mesai harcıyor.

İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Fildişi Sahilli forvet için Nice'e ilk teklifini yaptı.

Ancak Fransız kulübü 25 milyon bonservis artı 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 30 milyon Euro'luk bu teklifi reddetti.


MOURINHO BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Yönetim, yeni bir teklifle Nice'in inadını kırmaya çalışırken Jose Mourinho da devreye girdi. Portekizli çalıştırıcı, Guessand'la 'Zoom' üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştirip kendisini takımında istediğini söyledi.

Dünyaca ünlü teknik direktörün kendisini bizzat arayıp sezon planlaması ve hedefleri anlatmasından mutlu olduğu öğrenilen genç oyuncunun kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. [Nefes] 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.