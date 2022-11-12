Mounir: '7-0 çok zor'

Başakşehir'de forma giyen Mounir Chouiar, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın skorunun kendileri için zorluğuna dikkat çeken Mounir, şu ifadeleri kullandı;



"7-0'lık bir skorla karşı karşıya kalmak, gerçekten çok ama çok zor. Söyleyecek çok fazla bir şey de yok. Başımızı kaldırıp, önümüze bakmalıyız."





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