Mounir: '7-0 çok zor'

Başakşehir'de forma giyen Mounir Chouiar, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın skorunun kendileri için zorluğuna dikkat çeken Mounir, şu ifadeleri kullandı;
"7-0'lık bir skorla karşı karşıya kalmak, gerçekten çok ama çok zor. Söyleyecek çok fazla bir şey de yok. Başımızı kaldırıp, önümüze bakmalıyız."
Karşılaşmanın skorunun kendileri için zorluğuna dikkat çeken Mounir, şu ifadeleri kullandı;
"7-0'lık bir skorla karşı karşıya kalmak, gerçekten çok ama çok zor. Söyleyecek çok fazla bir şey de yok. Başımızı kaldırıp, önümüze bakmalıyız."
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