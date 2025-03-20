Morata ve Galatasaray, İspanya futbol tarihine geçecek

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda ile oynanacak maçın kadrosuna çağırılan Alvaro Morata, Galatasaray etiketiyle ilk kez İspanya adına görev yapacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Daha önce Dani Güiza, Fenerbahçe'de oynarken 12 kez İspanya milli takımı formasını giymişti. Böylece Türkiye liginde oynarken İspanya milli takımı forması giyen ilk ve tek oyuncu olmuştu. Hepsinde de takımın teknik direktörü Del Bosque'ydi. Güiza son olarak 3 Mart 2010'da Paris'te Fransa'ya karşı milli formayı giymişti. Tam 15 yıl sonra İspanya milli takımı tarihine bir Türk takımının adı daha yazılacak. Morata, Türkiye liginden oynarken İspanya milli takımı formasını giyen ikinci futbolcu olacak.
Alvaro Morata ayrıca 6 farklı takımda oynarken (Juventus, Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Milan ve şimdi de Galatasaray) İspanya milli takımında görev yapan ilk oyuncu olarak daha tarihe geçecek.
Tüm İspanya milli futbol takımı tarihinde 10 farklı ligden 88 kulüp, İspanya milli takımına oyuncu gönderdi.
Hollanda karşısında oynaması halinde bu Morata'nın İspanya formasıyla 85. maçı olacak.
İspanya ile Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası zaferleri kazanan oyuncu şu ana kadar milli takım formasıyla 37 gol attı.
Rotterdam'da Hollanda kalesinin ağlarını en az 1 kez daha havalandırabilirse gol sayısını 38'e yükselterek İspanya milli takımı tarihinde en çok gol atan 3. oyuncu unvanını ele geçirecek.
İspanya'da David Villa 98 maçta 59 golle bu sıralamada lider konumda. Onu 102 maçta 44 golle Raul takip ediyor. Gol atarsa Morata'nın geçeceği isim ise Fernando Torres. Torres 110 maçta 38 gole sahip. Morata daha az maçta 38 gole ulaşmış olacağından onu geride bırakarak 3. sıraya yerleşecek.
Daha önce Dani Güiza, Fenerbahçe'de oynarken 12 kez İspanya milli takımı formasını giymişti. Böylece Türkiye liginde oynarken İspanya milli takımı forması giyen ilk ve tek oyuncu olmuştu. Hepsinde de takımın teknik direktörü Del Bosque'ydi. Güiza son olarak 3 Mart 2010'da Paris'te Fransa'ya karşı milli formayı giymişti. Tam 15 yıl sonra İspanya milli takımı tarihine bir Türk takımının adı daha yazılacak. Morata, Türkiye liginden oynarken İspanya milli takımı formasını giyen ikinci futbolcu olacak.
Alvaro Morata ayrıca 6 farklı takımda oynarken (Juventus, Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Milan ve şimdi de Galatasaray) İspanya milli takımında görev yapan ilk oyuncu olarak daha tarihe geçecek.
Tüm İspanya milli futbol takımı tarihinde 10 farklı ligden 88 kulüp, İspanya milli takımına oyuncu gönderdi.
Hollanda karşısında oynaması halinde bu Morata'nın İspanya formasıyla 85. maçı olacak.
İspanya ile Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası zaferleri kazanan oyuncu şu ana kadar milli takım formasıyla 37 gol attı.
Rotterdam'da Hollanda kalesinin ağlarını en az 1 kez daha havalandırabilirse gol sayısını 38'e yükselterek İspanya milli takımı tarihinde en çok gol atan 3. oyuncu unvanını ele geçirecek.
İspanya'da David Villa 98 maçta 59 golle bu sıralamada lider konumda. Onu 102 maçta 44 golle Raul takip ediyor. Gol atarsa Morata'nın geçeceği isim ise Fernando Torres. Torres 110 maçta 38 gole sahip. Morata daha az maçta 38 gole ulaşmış olacağından onu geride bırakarak 3. sıraya yerleşecek.