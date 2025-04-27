Morata, 2 dakikada 2 gol attı

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, Eyüpspor karşısında attığı 2 golle ön plana çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Morata, 2 dakikada 2 gol attı
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27 Nisan 2025 23:50
Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, attığı 2 golle ön plana çıktı.

Müsabakaya yedek başlayan Morata, 67. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak farklı galibiyete katkı verdi.

Galatasaray formasıyla akan oyunda ilk kez topu ağlarla buluşturan Morata, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı. Türkiye Kupası'nda da 1 kez fileleri sarsan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.

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