Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant, NBA'den aldığı 75 bin dolarlık para cezasının ardından yeni bir üçlük kutlamasıyla dikkat çekti.



Morant, Charlotte Hornets karşısında attığı üçlük sonrası geri koşarken elleriyle kulaklarını kapatarak "el bombası atma" benzeri bir hareket yaptı.



NBA, 2 Nisan'da Morant'ın önceki maçlarda kullandığı silahı andıran kutlamaları incelediğini ve bu sebeple oyuncuya resmi bir uyarı verdiğini duyurmuştu. Ancak Morant, uyarıya rağmen bir sonraki maçta aynı kutlamayı tekrar etmişti. Bu durum, 75 bin dolarlık cezaya neden olmuştu.



Yeni kutlama, Morant'ın mesajını sürdürdüğünü ancak doğrudan silah iması taşımadığını gösteriyor.



