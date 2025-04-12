Monaco, ikinci sıra için Marsilya'yı yıktı!

Fransa Ligue 1'de Monaco, sahasında Marsilya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco, ikinci sıra için Marsilya'yı yıktı!
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12 Nisan 2025 19:56
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Monaco, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan ve ligin ikinci sırası için büyük önem taşıyan maçı Monaco 3-0'lık net skorla kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada Takumi Minamino, 58. dakikada Breel Embolo ve 82. dakikada penaltıdan Denis Zakaria attı.

Bu sonucun ardından Monaco, puanını 53'e yükseltti ve 52 puanlı Marsilya'yı geçerek ligde ikinci sıraya yükseldi. Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmişti.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, sahasında bu kez Strasbourg'u konuk edecek. Marsilya, evinde Montpelliler ile karşılaşacak.

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