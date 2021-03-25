Modric tarihe geçti, Vida oynadı ama Slovenya kazandı!

2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Slovenya, konuk ettiği Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Hırvatistan'da Domagoj Vida, 90 dakika forma giydi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Modric tarihe geçti, Vida oynadı ama Slovenya kazandı!
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25 Mart 2021 00:38
2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Slovenya, Hırvatistan'ı ağırladı.

Stozice Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Slovenya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 15. dakikada Sandi Lovric kaydetti.

Hırvatistan Milli Takımı'nda Domagoj Vida, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

3 puana ulaşan Slovenya, ilk maçlar sonunda Rusya'nın ardından 2. sırada yer aldı. Hırvatistan ise puansız olarak 5. sırada yer buldu.

Slovenya, gelecek maç Rusya deplasmanına gidecek. Hırvatistan ise Güney Kıbrıs'ı ağırlayacak.

MODRIC TARİHE GEÇTİ

Luka Modric, bu gece 134. kez milli formayı giydi ve Hırvatistan'ın en çok maça çıkan oyuncusu oldu.





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