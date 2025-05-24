Modric: 'Bitti diye ağlamayın, yaşandı diye gülümseyin'

Real Madrid'de son maçına çıkan Luka Modric, Real Sociedad galibiyeti sonrası statta konuşma yaptı.39 yaşındaki Hırvat yıldız "" dedi.Duygusal anlar yaşayan Luka Modric "" ifadelerini kullandı.Luka Modric ayrıca "" dedi.Real Madrid'de 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 kez de lig şampiyonluğu yaşayan kaptan Modric, 2018'de hem UEFA'da "Yılın Futbolcusu" hem de "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.