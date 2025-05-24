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Modric: "Bitti diye ağlamayın, yaşandı diye gülümseyin"

Real Madrid'e veda eden Luka Modric, taraftarlara duygusal bir konuşma yaptı.

calendar 24 Mayıs 2025 20:22 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 20:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Modric: 'Bitti diye ağlamayın, yaşandı diye gülümseyin'
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Real Madrid'de son maçına çıkan Luka Modric, Real Sociedad galibiyeti sonrası statta konuşma yaptı.

39 yaşındaki Hırvat yıldız "Asla gelmek istemediğim an geldi, uzun ama harika bir hikayeydi..." dedi.

Duygusal anlar yaşayan Luka Modric "Taraftarların sevgisi benim için en büyük ödül, en önemli şey. Bunu sonsuza dek saklayacağım." ifadelerini kullandı.

Luka Modric ayrıca "Bitti diye ağlamayın, yaşandı diye gülümseyin..." dedi.

Real Madrid'de 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 kez de lig şampiyonluğu yaşayan kaptan Modric, 2018'de hem UEFA'da "Yılın Futbolcusu" hem de "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.




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