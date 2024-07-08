Modeste'ye 1. Lig'den sürpriz talip!

Geçmiş transfer dönemlerinde adı sıklıkla Galatasaray ile anılan Anthony Modeste için TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK devreye girmiş durumda.



Artık kariyerinin son bölümüne gelen Anthony Modeste'nin yolu, bu kez Türkiye'ye düşebilir. TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK, Modeste'yi kadrosuna katmak için devrede.



GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ



Kariyerinde fark yarattığı dönemde Anthony Modeste, Galatasaray'ın transferdeki en önemli hedeflerinin başında geliyordu. Sarı-Kırmızılılar'ın uzun süre kadrosuna katmak istediği yıldız golcü, o dönemde İstanbul'a dahi gelmişti. O süreçte transfer durumunda bir karmaşa da bulunan Modeste, taraftarın da büyük talebine rağmen Galatasaray forması giyememişti.



Taraftarına bir adet yıldız transferi hediye etmek isteyen Iğdır FK, bunun için kolları sıvadı. Gündeme El-Ahly'den ayrılan 36 yaşındaki Fransız golcü Anthony Modeste alındı. Tecrübeli yıldıza 1 yıllık sözleşme önerilmesi bekleniyor. Daha önce adı birçok kez Süper Lig devleriyle anılan oyuncu da gelmeye sıcak bakıyor.





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