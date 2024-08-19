Mislav Orsic, Dinamo Zagreb'e dönmeye hazırlanıyor

Trabzonspor'un Hırvat yıldızı Mislav Orsic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e geri dönme ihtimaliyle gündemde.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mislav Orsic, Dinamo Zagreb'e dönmeye hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2024 11:02
Trabzonspor'un Hırvat yıldızı Mislav Orsic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e geri dönme ihtimaliyle gündemde.

Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Mislav Orsic, Hırvat basınının son günlerde en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Hırvatistan'ın önde gelen haber sitelerinden index, Orsic'in Trabzonspor'dan ayrılarak, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Haberde, Orsic'in Trabzonspor'da istediği forma şansını bulamadığı ve bu nedenle eski kulübüne geri dönmeyi düşündüğü belirtildi. Bordo-mavili forma altında şu ana kadar sadece dokuz maça çıkabilen Orsic, bu maçlarda bir asist yapabildi. Özellikle yaşadığı sakatlıklar, oyuncunun formunu bulmasını engelledi ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmaması, ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Orsic'in Dinamo Zagreb'e geri dönme ihtimali, Hırvatistan'da büyük yankı uyandırdı. Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan oyuncunun, eski kulübünde yeniden forma giymek için adım atabileceği konuşuluyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery