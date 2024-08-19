Mislav Orsic, Dinamo Zagreb'e dönmeye hazırlanıyor

Trabzonspor'un Hırvat yıldızı Mislav Orsic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e geri dönme ihtimaliyle gündemde.
Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Mislav Orsic, Hırvat basınının son günlerde en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Hırvatistan'ın önde gelen haber sitelerinden index, Orsic'in Trabzonspor'dan ayrılarak, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Haberde, Orsic'in Trabzonspor'da istediği forma şansını bulamadığı ve bu nedenle eski kulübüne geri dönmeyi düşündüğü belirtildi. Bordo-mavili forma altında şu ana kadar sadece dokuz maça çıkabilen Orsic, bu maçlarda bir asist yapabildi. Özellikle yaşadığı sakatlıklar, oyuncunun formunu bulmasını engelledi ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmaması, ayrılık söylentilerini güçlendirdi.
Orsic'in Dinamo Zagreb'e geri dönme ihtimali, Hırvatistan'da büyük yankı uyandırdı. Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan oyuncunun, eski kulübünde yeniden forma giymek için adım atabileceği konuşuluyor.
Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Mislav Orsic, Hırvat basınının son günlerde en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Hırvatistan'ın önde gelen haber sitelerinden index, Orsic'in Trabzonspor'dan ayrılarak, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Haberde, Orsic'in Trabzonspor'da istediği forma şansını bulamadığı ve bu nedenle eski kulübüne geri dönmeyi düşündüğü belirtildi. Bordo-mavili forma altında şu ana kadar sadece dokuz maça çıkabilen Orsic, bu maçlarda bir asist yapabildi. Özellikle yaşadığı sakatlıklar, oyuncunun formunu bulmasını engelledi ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmaması, ayrılık söylentilerini güçlendirdi.
Orsic'in Dinamo Zagreb'e geri dönme ihtimali, Hırvatistan'da büyük yankı uyandırdı. Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan oyuncunun, eski kulübünde yeniden forma giymek için adım atabileceği konuşuluyor.
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