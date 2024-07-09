Miranchuk'a 11 milyon euro'luk teklif

Atlanta United, Atalanta forması giyen Aleksey Miranchuk için İtalyan ekibine 11 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Miranchuk'a 11 milyon euro'luk teklif
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09 Temmuz 2024 21:18
Atalanta forması giyen Aleksey Miranchuk, kariyerine Amerika'da devam edebilir.

Di Marzio'nun haberine göre, Atlanta United, Miranchuk için İtalyan ekibine 11 milyon euro'luk teklifte bulundu.

DC United'ın da Rus futbolcu ile ilgilendiği ancak Miranchuk şu an için Atlanta'ya transferinin daha yüksek ihtimal olduğu öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Miranchuk'un Atalanta ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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