Milot Rashica: ''Gelen isimler çok kaliteli''

Beşiktaş lı futbolcu Milot Rashica, ligde 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rashica zorlu mücadeleyle ilgili, "Bizim için önemli bir maçtı. 3 puanı aldık. Aslında iyi başlamadık maça ama oyunu kontrol altında tuttuk. Çok pozisyon bulduk. Maçı kazandık. İşi kendimiz kolaylaştırdık. Bu reaksiyonunuzdan dolayı mutluyuz." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Çok şey değişti geçen seneden. Planımız çok net. Hocamız ne istediğini biliyor, onun istediklerini sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen oyuncular da çok kaliteli. İyi bir grubumuz var. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rashica son olarak, "Mutluyum ama önemli olan çok fazla gol atmamız, çok fazla pozisyona girmemiz. Kimin asist yaptığını, gol attığının önemi yok. Birbirimiz için savaşan bir takım olunca her şey kendiliğinden geliyor. Bunun için mutluyum.'' sözlerini sarf etti.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rashica" diye konuştu.Tecrübeli oyuncu, Ernest Muçi'nin attığı gol için de mutlu olduğunu kaydederek,dedi.Geçen yıla göre çok şeyin değiştiğini söyleyen Rashica,ifadelerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacakları maçlarla ilgili de Rashica,değerlendirmesinde bulundu.