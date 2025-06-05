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Avustralya-Japonya
1-0
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1-0
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Millilerimiz, Karadağ ile yenişemedi!

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta konuk ettiği Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 05 Haziran 2025 22:02 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 22:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Millilerimiz, Karadağ ile yenişemedi!
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Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ'ı konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle tamamlandı. 

İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadelede millilerimizin golünü, 81. dakikada  Baran Ali Gezek kaydetti. Karadağ'ın golü ise 90+1. dakikada Nikola Medojevic'ten geldi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Ay-Yıldızlılarımız, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. 

EGEMEN KORKMAZ'IN İLK MAÇI

Öte yandan Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçen teknik direktör Egemen Korkmaz, ilk maçına çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR
 Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta konuk ettiği Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.

7. dakikada rakip savunmadan topu kapan Burak İnce'nin ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Domazetovic, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

11. dakikada Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın pasıyla topla buluşan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta çıktı.


21. dakikada Vukotic'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Perisic'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, sağına yatıp meşin yuvarlağı çeldi.

39. dakikada Baran Ali Gezek'in pasıyla topla buluşan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta kaleci Domazetovic, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.

40. dakikada Eyüp Aydın'ın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak, Karadağ savunmasına çarpıp Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Domazetovic gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

64. dakikada Dukanovic'in pasında topla buluşan Carevic'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top yandan auta gitti.

81. dakikada milliler golü buldu. Emrecan Terzi'nin uzun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Ali Habeşoğlu, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde bulunan Baran Ali Gezek'e aktardı. Baran Ali'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

90+1. dakikada Karadağ eşitliği yakaladı. Sol taraftan kullanılan taç atışında topla buluşan Medojevic'in ceza sahası sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tolga Akbaba, Emrah Altınbağ, Mete Topçu

Türkiye: Deniz Ertaş, Ege Bilsel (Dk. 46 Ayberk Karapo), Ali Şahin Yılmaz (Dk. 28 Hamza Güreler), Yiğit Efe Demir, Emrecan Terzi (Dk. 84 Baran Moğultay), Eyüp Aydın (Dk. 84 Yunus Emre Konak), Sami Satılmış (Dk. 64 İzzet Çelik), Burak İnce, Baran Ali Gezek, Semih Kılıçsoy, Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 78 Ali Habeşoğlu)

Karadağ: Domazetovic, Roganovic, Franeta, Dakic, Vukotic, Carevic (Dk. 90+5 Malentijevic), Miranovic (Dk. 78 Mrvaljevic), Dukanovic, Jukovic (Dk. 65 Medojevic), Knezevic (Dk. 65 Vukovic), Perisic


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