Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'da düzenlenen M15 Belgrad Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'da şampiyon oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2023 18:29
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'da düzenlenen M15 Belgrad Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre M15 Belgrad Turnuvası'nda Ergi Kırkın, yarı finalde Arjantin'den Leonardo Aboyan'ı 5-7, 7-5 ve 7-5'lik setlerle yenerek finalde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Miljan Zekic'in rakibi oldu.

Ay-yıldızlı tenisçi, final maçında Miljan Zekic'i 3-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenerek kariyerinin 10. tekler şampiyonluğunu elde etti.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery