17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Milli Takım Dünya Kupası'nda kasasını dolduracak

Ay-Yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası finallerine kalırsa en az 13 milyon Dolar kazanacak. Grup aşamasındaki her puan da kasaya milyonlarca Dolar getirecek.

calendar 17 Ekim 2025 10:47
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Milli Takım Dünya Kupası'nda kasasını dolduracak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Takım'ın FIFA 2026 Dünya Kupası Finallerine katılması, sportif ve prestijin yanı sıra maddi anlamda da büyük önem taşıyor.
 
Ay-Yıldızlılar, finallere giderse 2.5 milyon Dolar hazırlık parasının yanı sıra 9 milyon Dolar ödül alacak. Böylece ayakbastı parası yaklaşık 13 milyon Dolar'ı bulacak. Grup aşamasından her galibiyet 2, beraberlik 1 milyon Dolar değerinde olacak.
 
FİNALLER KASA DOLDURACAK
 
FIFA, resmi ödül parası rakamlarını 5 Aralık'taki grup kura çekimleri sonrası açıklayacak. Katar'da toplam ödül miktarı 440 milyon Dolar'dı.
 
Arjantin 3. dünya şampiyonluğu kupasını kaldırdığında 42 milyon Dolar'la evine döndü. 2026'daki Dünya Kupası birincisinin ödülünün de en az 80 milyon Dolar olması bekleniyor. Milli Takım finallere giderse adeta para basacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.