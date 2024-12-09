Milli sürat patenci İlyas Karadağ, 4 altın madalya kazandı

Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 4 altın madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli sürat patenci İlyas Karadağ, 4 altın madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 14:03
Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Santa Claus Kupası'nda milli sporcu İlyas Karadağ, 4 altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-8 Aralık'ta Macaristan'da gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler C kategorisinde mücadele eden İlyas Karadağ, 500, 1000 ve 1500 metre mesafelerinde altın madalya kazandı.

Ayrıca tüm mesafelerde topladığı puanlarla da birincilik kürsüsüne çıkan milli sporcu, toplam 4 altın madalyayla yarışmayı tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery