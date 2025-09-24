24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-132'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Milli sporcular asfaltta tekerlekli kayak antrenmanlarıyla kışa hazırlandı

Ardahan'da 10 Eylül'de kampa giren ve kışın yapılacak organizasyonlara hazırlanan 18 sporcu, Ardahan Üniversitesi yerleşkesindeki asfalt yolda 15 gün boyunca güç depoladı.

24 Eylül 2025 13:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcular asfaltta tekerlekli kayak antrenmanlarıyla kışa hazırlandı
Kayaklı koşuda 14 ve 16 yaş altı milli takım sporcuları, Ardahan'da yaptıkları tekerlekli kayak antrenmanlarıyla kışa hazırlandı.

Kentte 10 Eylül'de kampa giren ve kışın yapılacak organizasyonlara hazırlanan 18 sporcu, Ardahan Üniversitesi yerleşkesindeki asfalt yolda 15 gün boyunca güç depoladı.

Ardahan kampını tamamlayan sporcular, bir süre dinlendikten sonra federasyonun belirleyeceği şehirlerde sezon başlayana kadar hazırlıklarına devam edecek.


Kışın düzenlenecek organizasyonlara sıkı hazırlanan sporcular, uluslararası müsabakalarda madalya hedefliyor.

- "Kışa iyi bir hazırlık yaptık"

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Başkanı ve Kamp Müdürü Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye Kayak Federasyonunun 2025-2026 sezonu yıllık faaliyet programında yer alan 14 ile 16 yaş altı kayaklı koşu takımının 10-25 Eylül tarihlerindeki kampının başarıyla tamamlandığını söyledi.

Bu sezon yine Ardahan Üniversitesi yerleşkesini tercih ettiklerini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burada çocuklarımızla güç, kondisyon ve tekniğe dayalı kampımızı yaptık. Ardahan Üniversitesi, tekerlekli kayak ve kayaklı koşu branşına yönelik çok iyi imkanlara sahip. Tekerlekli kayak yapmamıza çok müsait. Ayrıca buradaki diğer spor tesisleri de bizim ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılamaktadır. Burada yapmış olduğumuz kamp gerçekten çok güzel, verimli geçti. Kışa iyi bir hazırlık yaptık."

Bayraktar, kampın Ardahan'da yapılmasına katkı sunan Vali Hayrettin Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Burası yüksek rakım olduğu için bize de uygun"

Antrenör Osman Yılmaz da 15 günlük kampın verimli geçtiğini belirterek, "Bu zaten kışa hazırlık tekerlekli kayak ve kondisyon kampımız. Bunu Ardahan'da gerçekleştirdik. Sporcularla burada güzel bir kamp geçirdik. Burası yüksek rakım olduğu için bize de uygun. Verimli bir kampın sonuna geldik." dedi.

Rize'den gelen sporcu Nergiz Durmuş ise daha önce de Ardahan'da kampa girdiğini anlatarak, "U-16 takımındayım. Ardahan'a kamp için bu ikinci gelişim. İkisi de çok zevkliydi." ifadelerini kullandı.

Sporcu Ahmet Bora Demirci de 8 yıldır spor yaptığını aktararak, bu yıl 3 kamp yaptığını ve hepsinin birbirinden güzel geçtiğini söyledi.

  
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
