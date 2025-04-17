Milli sporcu Ekin Ereke, Dağ Bisikleti Yarışı'nda ikincilik elde etti

Milli sporcu Ekin Ereke, Manisa'da düzenlenen Dağ Bisikleti Yarışı olan Uluslararası Haluk Günözgen Yunus Emre MTB Cup C2 Yarışı'nda Elit Bayan Kategorisinde ikinci oldu.



Akfen İnşaat'ın desteklediği, Bisiklet Milli Takımı ve Büyükçekmece Belediyesi sporcusu Ekin Ereke, Manisa'da gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Yarışması'nda önemli bir derece kazanarak 2025'in ikinci başarısını olarak ikincilik elde etti. Birçok ülkenin milli takımlarının kıyasıya mücadele ettiği yarışta yarışan Ereke, aynı zamanda 2024 yılı boyunca katıldığı dağ bisikleti yarışlarında kazandığı derecelerle Türkiye'nin 1 numaralı sporcusu olma unvanı kazanmıştı.



Ereke'nin bir sonraki hedefi, 10-11 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşecek olan Uluslararası Ankara MTB Cup C2 yarışında derece kazanmak. Ereke, Avrupa'da da önemli dereceler elde etmeyi hedeflediğini dile getirdi.



