Milli para atıcı Çağla Baş'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Ordulu milli sporcu Çağla Baş, İspanya'da yapılacak Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli para atıcı Çağla Baş'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2024 14:10
Ordulu milli sporcu Çağla Baş, İspanya'da yapılacak Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na daha önce kota almayı başaran Çağla Baş, 31 Mayıs-7 Haziran'da İspanya'nın Granada kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyona için kentten ayrılan Çağla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunduğunu söyledi.

Kariyerinde Avrupa üçüncülüğü olduğunu anlatan Çağla, Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu armağan etmek istediği dile getirdi.

Milli atıcı, şampiyonada 10 metre R2-R3 destekli ve desteksiz tüfek branşında yarışacağını kaydetti.

Şampiyonanın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi kendisine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Çağla Baş, "Altın madalya kazanmam durumunda moral bulmuş olacağım. Aynı zamanda Paris'e daha hazırlıklı gitmiş olacağım." dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery