Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'deki Dünya Kupası'nda yarı finalde

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'de devam eden Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'deki Dünya Kupası'nda yarı finalde
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24 Mayıs 2024 15:12
Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'de devam eden Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Yecheon kentinde düzenlenen Dünya Kupası 2. ayak yarışmasında klasik yay bireysel elemeleri yarı finale kadar tamamlandı.

Milli sporcu Muhammed Abdullah Yıldırmış, çeyrek finalde İtalyalı Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı final ve madalya atışları 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

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